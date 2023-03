L'antico mostro marino gigante preistorico è stato ridimensionato, ma rimane incredibile

Molto tempo fa (durante il periodo devoniano) per gli oceani della Terra si aggirava il Dunkleosteus terrelli, uno dei tanti superpredatori esistiti da 419 milioni a 358 milioni di anni fa. Si trattava di una creatura degna di nota, ma che rispetto ad altre più famose - come il megalodonte - è poco conosciuta.

Il pesce, soprannominato "Dunk", aveva mascelle simili a lame che potevano chiudersi con una forza di 3.600 chilogrammi. Scoperto circa 150 anni fa, lungo le rive del lago Erie vicino alla città di Cleveland, la creatura aveva scheletri di cartilagine o ossa e un cranio ossuto e corazzato (solo quest'ultimo è stato trovato nei reperti fossili).

Per molto tempo dopo la sua scoperta, nonostante i pochi studi scientifici, il D. terrelli è diventato un'icona della paleontologia locale, diventando persino il pesce preistorico ufficiale dell'Ohio. Tuttavia c'era un problema con le misurazioni della creatura: le stime ufficiali affermavano che fosse lungo 9 metri, ma le dimensioni del cranio non conciliavano con questi numeri.

Così, in uno studio recente, pubblicato il 21 febbraio sulla rivista Diversity, è stato scoperto che il D. terrelli probabilmente non era più lungo di 4 metri. La testa relativamente "tozza" della creatura, suggerisce che avesse un corpo corto e largo più simile a un tonno che a uno squalo. "Tutto in biologia è influenzato dalle dimensioni del corpo", ha dichiarato a LiveScience Russell Engelman, della Case Western University di Cleveland, Ohio. "Ho provato a utilizzare alcune delle vecchie misurazioni e, biologicamente, non avevano senso."