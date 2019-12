Questo antico muro di pietra ci racconta dell'aumento del livello del mare 7.000 anni fa

Settemila anni fa, molto prima che l'industria moderna iniziasse a riscaldare il pianeta, il mare minacciava una comunità situata sulla costa di Israele. Gli abitanti del villaggio dovevano difendere la loro casa, quindi iniziarono a costruire un muro. Questa è la loro storia.

L'idea fallì, e la gente decise quindi di abbandonare il villaggio. Oggi però, a millenni di distanza, l'acqua fresca e uno strato di sabbia spesso un metro hanno conservato ciò che resta del villaggio, come ciotole, ossa di animali e tombe. Il muro si distingue ancora come una fila di massi di 100 metri che scorre parallela all'antica costa.

"È la diga più antica del mondo", afferma Jonathan Benjamin, archeologo marino presso la Flinders University in Australia. "È la prima prova di quel problema reale di cui ci stiamo occupando oggi". L'uomo, però, ha subito sottolineato la differenza tra l'innalzamento del livello del mare di allora (le conseguenze naturali di un'era glaciale) e di oggi (gli umani).

L'insediamento, chiamato Tel Hreiz, fu scoperto per caso nel 1960 quando dei sub trovarono strumenti di selce e ossa umane in acqua. La maggior parte del sito è sommersa da tre a quattro metri sotto il livello del mare. Sono state discusse diverse possibilità per l'utilizzo del muro: un recinto per contenere bestiame, una diga o una difesa contro i predoni. Tuttavia, "nessun nemico era previsto dal mare", afferma l'archeologo Ehud Galili dell'University of Haifa. Le dimensioni del muro, la sua posizione e la natura insolita dei massi puntavano tutti verso uno scopo: una difesa contro il mare.

Tel Hreiz, quando fu fondata, si trovava a circa 2.5 metri sul livello del mare. Le persone che vivevano lì appartenevano a una società agricola. Allevano bestiame, cacciano cervi e si prendono cura di cani e maiali. La datazione al radiocarbonio ci indica che il villaggio prosperò per diverse centinaia di anni e ospitò 10-20 famiglie per - almeno - 10 generazioni.

Al culmine dell'ultima era glaciale, circa 20.000 anni fa, immense quantità di ghiaccio erano rinchiuse nei poli. Quando il ghiaccio si sciolse, gli oceani si sollevarono. Tra 9.000 e 7.000 anni fa infatti, il Mediterraneo si insinuò lungo la costa settentrionale di Israele a circa quattro millimetri all'anno, affermano gli autori dello studio. Costruire il muro "è stata una decisione della comunità e uno sforzo comune", continua Galili. Le pietre, che pesano fino a 1.000 chilogrammi, devono essere state trasportate da squadre di persone, o trascinate da buoi o, forse, rotolate. Tuttavia, alla fine la natura prese il sopravvento e costrinse gli abitanti del luogo ad andare via, per sempre.

"Questa è una lezione che fa riflettere dal nostro passato, no?" conclude infine Benjamin. Una lezione dal passato che può e deve farci riflettere sul futuro.