Un antico oceano si sarebbe formato su Marte grazie ai meteoriti, ecco le prove

Un gruppo internazionale di scienziati potrebbe aver trovato prove che dimostrano la possibile formazione di un oceano primordiale su Marte dovuta a meteoriti di condrite ricchi di carbonio, provenienti dalle zone remote del Sistema Solare.

Come affermato da precedenti studi, si crede che un tempo Marte fosse del tutto o in parte ricoperto da un oceano, e che l'acqua provenisse da gas filtranti da sotto la superficie. I gas, risalendo in superficie e raffreddandosi, sarebbero diventati liquidi. Ma ora i ricercatori propongono una nuova teoria: l'acqua sarebbe arrivata da meteoriti che vagano nella parte esterna del Sistema Solare.

Sappiamo infatti che oggetti celesti di questo tipo contengono per il 10% acqua, come il raro meteorite caduto nel Regno Unito qualche giorno fa.

I ricercatori hanno raggiunto questa conclusione dopo aver esaminato dei frammenti della superficie di Marte scagliati in orbita da impatti di meteoriti, e che hanno successivamente raggiunto la Terra. Il gruppo di scienziati ha studiato 31 di questi frammenti, cercando tracce di isotopi di cromo. Il cromo, che non si sviluppa naturalmente su Marte, deve aver quindi raggiunto la superficie da una fonte esterna.

I ricercatori sono riusciti a trovare abbastanza materiale da fare una stima su quanti meteoriti siano caduti su Marte. Inoltre, ciò gli ha anche permesso di stabilire quanta acqua è stata trasportata sul pianeta. È stato calcolato che la concentrazione di acqua sarebbe stata abbastanza da ricoprire l'intera superficie con un oceano profondo 300 metri.

Questa scoperta indica che gli asteroidi ricchi di acqua potrebbero essere stati la fonte principale per il pianeta. Suggerisce anche che la maggior parte dell'acqua in altri corpi del Sistema Solare provenga dai meteoriti. Non per questo vorremmo che la Terra venisse colpito da uno di questi. In quel caso, sapete come si potrebbe deviare un asteroide dalla sua orbita?