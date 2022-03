Questo è il più antico osservatorio delle Americhe costruito da una civiltà misteriosa

Le civiltà che si sono susseguite sul nostro pianeta sono sicuramente tante e conoscerle tutte è impossibile. Molto prima che gli Incas salissero al potere e iniziassero a celebrare le loro divinità, un popolo poco conosciuto stava costruendo il primo osservatorio astronomico conosciuto nelle Americhe: oggi chiamato "rovine di Chankillo".

Queste sono considerate un "capolavoro del genio creativo umano", con caratteristiche che non si sono mai viste in nessun'altra parte del mondo. I resti di questo osservatorio possono essere osservati nel deserto del Perù, in una fila di 13 torri di pietra. Finito oltre 2.300 anni fa e abbandonato nel 100 dopo Cristo, questo sito è stato un vero mistero - meno antico di Stonehenge, ma ugualmente affascinante.

Scoperte soltanto all'inizio del 21esimo secolo, le Torri di Chankillo sono state posizionate in un modo così preciso che quando uno spettatore si trova in un punto di osservazione specifico sotto la cresta, può prevedere il periodo dell'anno basandosi solo sull'alba o sul tramonto (così come potrete osservare da un'immagine che troverete in calce alla notizia).

La civiltà che progettò l'osservatorio solare è poco conosciuta e non sappiamo quasi nulla sul suo conto, ma sarebbe stata una delle culture più antiche delle Americhe con delle eccellenti conoscenze in astronomia. Secondo gli scavi archeologici, l'osservatorio fu probabilmente costruito tra il 500 e il 200 a.C. Successivamente, per qualche motivo, il sito fu abbandonato e le torri caddero in rovina.

"L'osservatorio solare di Chankillo è quindi una testimonianza del culmine di una lunga evoluzione storica delle pratiche astronomiche nella Valle del Casma", si legge nella descrizione dell'UNESCO (poiché il sito fa parte della Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO). A proposito, questo è invece l'osservatorio più antico del mondo: Nabta Playa.