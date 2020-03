Questo antico pesce rappresenta la prima prova evolutiva nota delle dita

I paleontologi hanno appena trovato le prime prove di una caratteristica anatomica comune a - quasi - tutti gli animali nelle pinne di un pesce vissuto 380 milioni di anni fa: le dita. Si tratta di una delle transizioni più importanti nell'evoluzione dei vertebrati.

"Abbiamo fatto un grande passo avanti nell'origine del modo in cui la mano è stata formata per la prima volta per tutti i vertebrati", ha detto a ScienceAlert il paleontologo John Long della Flinders University in Australia. "Questa è la prima volta che scopriamo inequivocabilmente dita bloccate in una pinna in qualsiasi pesce conosciuto. Le cifre articolate nella pinna sono come le ossa delle dita trovate nelle mani della maggior parte degli animali", continua l'uomo.

Il passaggio da pesce acquatico a creatura a quattro arti (tetrapode) è uno dei più importanti nella storia dell'evoluzione, ma ci sono vuoti significativi nelle nostre conoscenze. Uno di questi vuoti è stato il punto in cui i pesci sono emersi dalle profondità e hanno iniziato a cercare cibo in acque poco profonde, un passaggio intermedio prima di arrivare sulla terra ferma. Per completare quella transizione, infatti, gli animali utilizzarono qualcosa di molto importante per "gattonare": mani e piedi.

Grazie ad un esemplare di un antico pesce chiamato Elpistostege watsoni, i ricercatori sono riusciti a ricostruire la linea ancestrale che porta alla nascita delle creature tetrapodi. Le ossa non sono esattamente dita vere, poiché sono nascoste all'interno della pinna come un guanto e non possono muoversi liberamente. La parte successiva del lavoro del team che descrive il fossile si concentrerà sulla testa e sulle parti del cranio, facendo confronti con i primi tetrapodi per tracciare ulteriormente quelle connessioni evolutive.