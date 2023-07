Ecco il più antico scorpione italiano: c'era prima dei dinosauri

Il recente studio è stato pubblicato sulla rivista Palaontologisches Zeitschrift dal paleontologo del Museo di Storia Naturale, Cristiano Dal Sasso insieme ai ricercatori Marco Viaretti e Gabriele Bindellini dell’Università di Milano.

Dopo aver visto lo scorpione marino preistorico, questa volta ad essere rinvenuto è il fossile del più antico scorpione vissuto in Italia. Stiamo parlando di oltre 240 milioni di anni fa, ovvero prima (o comunque in concomitanza) della comparsa sul nostro pianeta dei famosi e amati dinosauri.

I suoi resti sono stati rinvenuti in un frammento di roccia dolomitica proveniente dal giacimento Unesco di Besano-Monte San Giorgio (Varese) e si possono osservare direttamente al Museo di Storia Naturale di Milano.

"Trovare uno scorpione qui significa che in quell'epoca il mare era poco profondo, ovvero la riva era vicina, perché gli scorpioni sono esclusivamente terrestri. I sedimenti sottostanti, invece, si sono formati in tempi precedenti, quando quel bacino era molto più profondo. E infatti contengono pesci di mare aperto e rettili tipicamente marini, come gli ittiosauri che hanno reso famoso nel mondo il giacimento di Besano-Monte San Giorgio", commenta Dal Sasso.

Si tratta nello specifico del primo scorpione dell'Era Mesozoica rinvenuto fino ad oggi in Italia. Parliamo di un fossile lungo 4,4 centimetri e straordinariamente conservato integro, con occhi, zampe e addirittura l’intera coda completa di aculeo terminale.

Attraverso l’utilizzo di vari strumenti come ad esempio la luce ultravioletta, gli studiosi hanno determinato chiaramente che si tratta del corpo stesso dello scorpione e non di un "semplice" esoscheletro vuoto, che gli artropodi abbandonano più volte crescendo nel corso della loro vita.

Come se tutto ciò non bastasse, è importante sottolineare come si tratti di una specie ancora sconosciuta denominata Protobuthus ziliolii.

A quanto pare, nonostante questa volta non sia possibile acquistare il veleno di uno scorpione, si tratta ugualmente di una scoperta di grande rilievo per l’Italia, che dimostra quanto ancora ci sia da imparare sul nostro passato.