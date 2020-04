Questo antico spago suggerisce perizia tessile tra i Neanderthal

E’ stato trovato, all'interno di una grotta, nel sud della Francia, un antico spago costruito migliaia di anni fa dai nostri predecessori: i Neanderthal.

La scoperta è estremamente interessante perché ciò che è stato trovato è uno spago che potrebbe essere una prova importante su quanto i Neanderthal fossero degli ominidi estremamente intelligenti. Il reperto fossile che è stato trovato assomiglia allo spago ma è un frammento piccolissimo, di soli 6 millimetri di lunghezza. Era conservato all’interno di una grotta nel sud della Francia, in una zona che prende il nome di Abri Dumaras e la datazione di dice che, essendo vecchio di 40.000 – 52.000 anni, questo filato è il più antico mai trovato nonchè la più antica prova di tecnologia tessile. Quando questo spago è stato scoperto si trovava attaccato ad una pietra focaia ma, probabilmente, si è trattato solamente di un caso che questi due oggetti si siano ritrovati l’uno sull’altro. Vi è da dire che questo tipo di fibre tessili si disgregano molto velocemente in natura ed è raro che si conservino per così tanto tempo.

Il filato ritrovato in Francia, strutturalmente, è formato da tre fibre che sono state intrecciate dai Neanderthal per formare lo spago finale. La struttura naturale di base delle tre fibre è la cellulosa che è stata prelevata, probabilmente, dalla corteccia più interna di piante non fiorite come, per esempio, le conifere. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Scientific Reports e, come ci dicono gli scienziati che hanno redatto lo studio, questa scoperta ci aiuta a comprendere meglio l’intelligenza dei nostri antenati Neanderthal. Per creare questa fibra, infatti, dovevano avere almeno un’idea di base della matematica implicata nell'avvolgere le fibre, più volte ed in numero preciso, tra di loro e, in più, questi antichi ominidi dovevano avere una precisa idea sulla crescita degli alberi e sulla stagionalità per capire quando e dove raccogliere la corteccia utilizzata per creare le singole fibre.



Credit immagine: C2RMF