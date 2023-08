Antico teschio trovato in Cina diverso da qualsiasi essere umano visto prima d'ora

Un team internazionale di scienziati ha fatto una scoperta sorprendente: un fossile umano antico che non assomiglia a nessun altro ominide mai trovato prima. Questa scoperta potrebbe costringerci a rivedere la nostra comprensione dell'albero genealogico umano, suggerendo la necessita di un nuovo ramo per descrivere la nostra storia.

Il fossile, denominato HLD 6, è stato rinvenuto a Hualongdong, nell'Asia orientale, nel 2019. Da allora, gli esperti dell'Accademia Cinese delle Scienze hanno cercato di collegare questi resti a una linea evolutiva conosciuta, ma senza successo.

Il viso dell'ominide ha una struttura simile a quella della linea umana moderna, che si è separata da Homo erectus circa 750.000 anni fa. Tuttavia, la mancanza di mento dell'individuo lo rende più simile a un Denisovano, una specie umana estinta in Asia. Questa combinazione di tratti suggerisce che potremmo essere di fronte a una nuova linea evolutiva, un ibrido tra il ramo che ci ha dato gli umani moderni e il ramo che ci ha dato altri antichi ominidi nella regione, come i Denisovani.

Storicamente, infatti, molti fossili di ominidi del Pleistocene ritrovati in Cina non si sono facilmente adattati a una singola linea evolutiva. I resti sono spesso descritti come variazioni intermedie nel percorso verso l'umanità moderna. Questa interpretazione lineare e semplificata, però, è controversa. Mentre Homo erectus è sopravvissuto in Indonesia fino a circa 100.000 anni fa, i resti trovati nella Cina orientale sembrano più simili ad altre linee evolutive di ominidi più moderni.

Il cranio fossilizzato appartiene a un adolescente di 12 o 13 anni. Sebbene il suo viso abbia tratti simili agli umani moderni, le sue membra e la mandibola mostrano tratti più primitivi. Per adesso, questa teoria attende ulteriori ricerche per essere confermata, ma chissà quale sarà il verdetto definitivo.

