Un antico teschio mette in dubbio la provenienza dei nostri antenati

A scuola ci hanno insegnato che i nostri primissimi antenati venivano dall’Africa. Ora, la scoperta di un antico cranio di un primate potrebbe mettere in discussione questa convinzione, gettando le basi per una rivoluzione nel mondo della paleoantropologia.

Il teschio, ritrovato in Turchia, appartiene a un esemplare di Anadoluvius turkae, una nuova specie di ominini vissuta circa 8,7 milioni di anni fa. Prima di questa scoperta si riteneva che i primi ominini (un gruppo che comprende esseri umani, scimpanzè e bonobi, insieme ai nostri comuni antenati) fossero apparsi in Africa circa sette milioni di anni fa.

Il cranio, ritrovato nel 2015, è stato studiato attentamente solo negli ultimi anni. La sua morfologia suggerisce che il primate a cui apparteneva pesava tra i 110 e i 130 chili. Inoltre, sembra che vivesse in un ambiente piuttosto arido e probabilmente passava molto tempo a terra.

"I nostri risultati suggeriscono che gli ominini si siano evoluti nell'Europa occidentale e centrale, dove hanno vissuto per più di cinque milioni di anni prima di disperdersi in Africa, probabilmente come conseguenza della diminuzione delle foreste", ha dichiarato il professor David Begun, paleoantropologo dell'Università di Toronto e coautore dello studio.

Tuttavia, il ritrovamento non è ancora una prova definitiva: saranno infatti necessari nuovi reperti per far luce una volta per tutte sull’origine dei nostri antenati.