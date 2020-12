Il più antico trattamento ginecologico potrebbe risalire all'Egitto di 4000 anni fa

Un gruppo di studiosi spagnoli si è occupato recentemente di analizzare in maniera più approfondita i resti mummificati di una donna dell'antico Egitto con un evidente trauma al bacino. Con loro grande sorpresa, è stato dedotto che la donna potrebbe essere stata sottoposta forse al più antico trattamento ginecologico al mondo.

Tutto è iniziato ad Aswan, Egitto. Dei ricercatori dell'Università di Granada hanno portato avanti il progetto "Qubbet el-Hawa" al fine di studiare i resti di 10 scheletri trovati nel 2017. Il nome del progetto deriva dal sito in cui sono stati portati alla luce questi reperti.

E' importante conoscere questo dettaglio per poter capire come mai le mummie in questione siano particolari. A Qubbet el-Hawa, infatti, tra il 1878 e il 1797 a.C., non vi erano delle tecniche di mummificazione molto sviluppate. Tuttavia, i 10 corpi trovati si trovano in quasi-perfette condizioni...come mai?

Come abbiamo spiegato in più notizie, il far mummificare un cadavere era un lusso concesso solo all'antica élite egizia. E' probabile, quindi, che la conservazione dei resti ritrovati sia eccellente per via dello status sociale che ricoprivano questi antichi individui.

Una mummia, però, tra le tante ha suscitato l'attenzione dei ricercatori: quella di una donna, il cui nome, inciso nella tomba, era Sattjeni. Una denominazione comune tra il XIX e XVIII secolo a.C. a Qubbet el-Hawa, che va a rimarcare il fatto che fosse una persona di alto livello sociale.

Quando il suo sarcofago è stato aperto, gli studiosi hanno immediatamente notato la presenza, tra le sue gambe -proprio vicino alla zona pelvica- di un vaso in ceramica contenente alcuni resti dei suoi organi. Subito dopo, guardando più da vicino l'area, si è osservato come il bacino fosse gravemente fratturato.

Secondo gli esperti, questa condizione non è stata la causa della morte della donna, ma sicuramente la fece soffrire per molti anni. Questo tassello ha portato, quindi, gli studiosi a chiedersi come possa esser sopravvissuta così tanto tempo con un danno fisico di tali dimensioni.

La risposta a questo dubbio potrebbe essere rivoluzionaria: Sattjeni potrebbe essere stata sottoposta alla più antica terapia ginecologica al mondo. Sulla base di alcuni papiri medici risalenti più o meno allo stesso periodo e alla stessa area del paese, si è dedotto che possa essere stata usata sulla paziente la pratica della fumigazione - lo stesso odierno metodo di disinfestazione che usa i gas biocidi per soffocare tutti i parassiti o germi all'interno di un'area chiusa.

Come spiegato nello studio che i membri del progetto Qubbet el-Hawa hanno pubblicato nella più antica rivista accademica nel campo dell'egittologia, la "Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde", non vi sono ancora prove evidenti che possano dimostrare l'utilizzo di questo trattamento, ma è una pista che gli esperti hanno dichiarato di voler seguire nelle analisi future.



Rimane il fatto che come Sattjeni sia riuscita a sopravvivere tanti anni con danni evidenti ad occhio nudo sul suo bacino sia, attualmente, un mistero come tanti altri che ruotano intorno all'affascinante mondo delle mummie egizie.