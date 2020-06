Un antico villaggio 13.000 anni fa potrebbe essere stato distrutto da una cometa

Circa 13.000 anni fa nel nord della Siria esisteva un villaggio chiamato Abu Hureyra. In questo luogo, secondo un nuovo documento pubblicato sulla rivista Scientific Reports, potrebbe essersi schiantata una cometa che avrebbe reso al suolo l'intera comunità.

Il sito fu scavato nel 1972 e nel 1973. Gli scavi portarono in superficie frammenti di carbone contenenti sfere di vetro, campioni ricchi di ferro e zolfo fusi e nanoparticelle di diamanti. Tali materiali sono tutti indicatori di temperature estremamente elevate come quelli prodotti da un pezzo di roccia che esplode nell'aria.

Così Andrew Moore, un archeologo del Rochester Institute of Technology di New York, che guidò gli scavi del sito negli anni '70, ha recentemente riesaminato alcuni dei materiali recuperati in modo più dettagliato e ha condotto alcuni esperimenti. La fusione dei minerali trovati nel terreno richiede temperature superiori a 2.000 gradi Celsius; difficile spiegare la presenza di questi materiali in modo naturale.

L'archeologo e i suoi colleghi hanno riscaldato frammenti di vetro in una fornace da laboratorio fino a quando non si sono completamente sciolti (tutto ciò a 1.300 °C), stabilendo un limite inferiore per la temperatura a cui erano stati originariamente esposti i resti trovati. I ricercatori hanno anche confrontato il materiale di Abu Hureyra con il vetro fuso in altri siti di impatto sulla Terra e hanno trovato molte somiglianze.

"Le persone vicino al villaggio di Abu Hureyra al momento dell'esplosione avrebbero visto un immenso lampo nel cielo, equivalente a un'esplosione nucleare", afferma Moore. "Pochi secondi dopo, sarebbero stati inceneriti dall'esplosione emessa dallo scoppio. L'ondata di calore ha distrutto il villaggio e tutto ciò che conteneva, lasciando uno strato di materiale bruciato sulla superficie." Gli osservatori a diverse decine di chilometri dal sito avrebbero visto il lampo, sentito l'esplosione e l'ondata di calore, ma probabilmente sono sopravvissuti alla detonazione.