Anticorpi dei lama potrebbero aiutarci a sconfiggere COVID-19, secondo studio

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Cell da un team internazionale di ricercatori, gli anticorpi trovati nel sangue dei lama sono stati in grado di evitare le infezioni da COVID-19.

I ricercatori si sono basati su delle ricerche precedenti di quattro anni fa in cui avevano scoperto che gli anticorpi di un lama di nove mesi erano in grado di neutralizzare i virus SARS-CoV-1 e MERS-CoV per sei settimane. "Questo è uno dei primi anticorpi noti per neutralizzare la SARS-CoV-2", dichiara Jason McLellan, dell'Università del Texas ad Austin e coautore dello studio.

Gli anticorpi del lama dello studio precedente, chiamato Winter, sono stati efficaci anche con il famigerato virus SARS-CoV-2. Non si tratta della prima volta in cui i lama vengono utilizzati nella ricerca di anticorpi, così come riporta il New York Times; quest'ultimi sono stati utilizzati in attività correlate all'HIV e all'influenza, dove hanno contribuito a scoprire terapie promettenti.

Questo anticorpo, infatti, sembra "essere in grado di prevenire l'attaccamento e l'ingresso, che neutralizza efficacemente il virus". Gli scienziati sperano che un piano di trattamento futuro per gli infetti sotto forma di terapie anticorpali sia particolarmente promettente. "I vaccini devono essere somministrati un mese o due prima dell'infezione per fornire protezione", continua McLellan nella dichiarazione. "Con le terapie con anticorpi, stai dando direttamente a qualcuno gli anticorpi protettivi e quindi, immediatamente dopo il trattamento, dovrebbero essere protetti."

Tuttavia, "c'è ancora molto lavoro da fare per cercare di portarlo in clinica", dichiara al Times Xavier Saelens, un virologo molecolare dell'Università di Gand in Belgio e coautore dello studio. "Se funziona, il lama Winter merita una statua."