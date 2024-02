L'antimateria è la chiave che permetterà il viaggio interstellare nell'Universo

Il viaggio interstellare è stato fino a questo momento una tecnologia fantascientifica, degna delle opere di Frank Herbert e di Gene Roddenberry, ovvero la saga di Dune e di Star Trek.

Una nuova ricerca promette tuttavia degli importanti risvolti in questo senso. Alcuni ingegneri della Positron Dynamics, un'azienda che cerca di sviluppare nuovi sistemi di propulsione, hanno infatti comunicato che l’antimateria sarà probabilmente il carburante con cui riusciremo a raggiungere le stelle... seppur bisogna avere ancora un poco di pazienza, per permettere agli scienziati di mettere a punto le loro ricerche.

Secondo Ryan Weed, CEO di Positron Dynamics, siamo infatti in un punto di svolta, anche perché con un solo grammo di antimateria gli scienziati potrebbero rilasciare un'energia equivalente allo scoppio di una moderna bomba nucleare, svariate volte più potente rispetto a quella di Hiroshima.

"Questa energia potrebbe essere utilizzata sia per accelerare i veicoli nello spazio che per decelerare" ha chiarito Weed, in uno dei suoi ultimi interventi alla stampa statunitense. "Ciò consentirebbe alla nostra specie di raggiungere le stelle più vicine, ovvero le Proxima Centauri, poste a 4,5 anni luce da noi, in 5 anni".

La velocità che raggiungerebbero le sonde terrestri tramite questa tecnologia sarebbe 8.000 volte superiore all'attuale velocità di Voyeger 1, che attualmente è l'oggetto che abbiamo spedito più lontano dalla Terra, nonché uno dei più veloci.

Considerando queste premesse, perché tutti gli scienziati del mondo non si stanno impegnando duramente in questo momento, per creare il primo vero motore ad antimateria? Le ragioni sono tante e diverse, chiarisce il CEO.

Innanzitutto, i fisici e gli ingegneri che si occupano di questo problema sono davvero tanti e non c'è bisogno di spostare risorse umane verso questa tipologia di ricerca, oltre il dovuto. La scienza ha bisogno infatti della multidisciplinarietà e concentrare tutti gli sforzi umani ed economici per creare il motore ad antimateria sarebbe controproducente.

Produrre al momento antimateria e concentrarla in dei depositi, per renderlo un carburante, è inoltre davvero costoso. Per quanto la tecnologia per produrre antimateria in massa è già esistente ed è presente in diversi paesi, costruire le strutture dedicate a questa produzione necessiterebbe di un'importante partnership tra diverse aziende private, gli stati, le università e alcuni organi internazionali.

Un singolo collisore di protoni moderno infine produce una quantità di antimateria davvero ridotta, rispetto le esigenze di una fiorente esplorazione spaziale: 20 grammi all'anno.

"Considerate che attualmente noi abbiamo bisogno di 35 grammi di antimateria solamente per decelerare un singolo pacco pesante 10 kg che va al 2% della velocità della luce" ha dichiarato Gerald Jackson, un fisico del Fermilab (un acceleratore di particelle statunitense, dedicato al nostro Enrico Fermi) che ha collaborato con diverse aziende private.

Jackson ha anche chiarito che ci vogliono circa 8 miliardi di dollari per costruire una singola centrale in grado di produrre l'antimateria necessaria per la produzione di massa, il cui costo di funzionamento sarà di 670 milioni di dollari all'anno.

Alcuni osservatori hanno tuttavia notato come 8 miliardi non sono così eccessivi come si può ingenuamente pensare. Basti pensare che per le nuove centrali nucleari un paese come gli USA o la Francia spendono cifre di poco inferiori, come 5-6 miliardi di dollari per singola centrale. Inoltre alcuni scienziati, come gli stessi ingegneri della Positron Dynamics, hanno trovato delle soluzioni relativamente ai costi elevati.

"Perché non pensare ai positroni?" ha domandato Weed, chiarendo la posizione della sua azienda. "I positroni si generano naturalmente, non hanno bisogno di costose centrali nucleari per essere prodotti in massa e sono ancora più energetici, rispetto alle altre tipologie di antimateria".

La Positron Dynamics sta così pensando di sviluppare il suo personale motore ad antimateria utilizzando i positroni come carburante, seppur questa scelta li pone ad un altro rischio: devono imparare a contenere l'energia liberata da questa tipologia di antimateria. Cos'è però questa antimateria e cosa ha di diverso dalla materia classica, con cui veniamo in contatto tutti i giorni?

Avete presente lo Yin e lo Yang della cultura cinese? In poche parole possiamo esprimere che l'antimateria è l'opposto della materia, visto che è formata da particelle che presentano massa con numeri quantici (ad esempio la carica elettrica) di segno opposto. Quando materia e antimateria si scontrano avviene un particolare fenomeno fisico, definito con il termine annichilazione. Esso è ciò che permette agli scienziati di ricavare energia.

Con tutte queste ricerche, gli scienziati credono che nei prossimi 10 anni la ricerca riuscirà a produrre il primo vero prototipo di motore ad antimateria. Difficile è invece sapere quale azienda sarà la prima a sviluppare efficacemente questa tecnologia, dando modo all'umanità di raggiungere lo spazio profondo.