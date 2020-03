Gli antinfiammatori potrebbero peggiorare gli effetti del coronavirus

Secondo il ministero della salute francese, gli antidolorifici antinfiammatori come l'ibuprofene potrebbero peggiorare gli effetti del coronavirus. Nel caso in cui dovessero sorgere sintomi come la febbre, "l'assunzione di farmaci antinfiammatori (ibuprofene, cortisone, ecc) potrebbe aggravare l'infezione", afferma Olivier Veran su Twitter.

Il suo suggerimento è stato criticato da alcuni esperti, che hanno citato la mancanza di prove pubblicamente disponibili che suggeriscono un legame tra ibuprofene ed effetti avversi del coronavirus. La raccomandazione di Veran è arrivata lo stesso giorno in cui il governo francese ha riferito che "gravi effetti avversi" legati all'uso di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) sono stati "identificati verso i pazienti interessati da COVID-19, in casi potenziali o confermati."

"Ripetiamo che il trattamento della febbre o del dolore associato a COVID-19 o qualsiasi altra malattia virale respiratoria dovrebbe essere il paracetamolo", hanno aggiunto le nuove linee guida del ministero. Altri esperti hanno suggerito che il consiglio di Veran è in linea con la guida generale di alcuni paesi sugli antidolorifici antinfiammatori come l'ibuprofene, anche se la loro specifica connessione con il coronavirus non è chiara.

Il National Institute for Health and Care Excellence del Regno Unito, nel frattempo, raccomanda di prescrivere la dose più bassa di ibuprofene per la durata più breve, al fine di prevenire effetti collaterali tra cui problemi cardiovascolari o renali. Il SSN consiglia di utilizzare l'ibuprofene rispetto al paracetamolo per problemi infiammatori come l'artrite, ma avverte di non prenderlo per lunghi periodi.

"Nel frattempo, per il trattamento di sintomi come febbre e mal di gola, sembra ragionevole attenersi al paracetamolo come prima scelta", afferma Charlotte Warren-Gash, professoressa di Epidemiologia alla London School of Hygiene and Tropical Medicine. Tuttavia, gli esperti affermano che sono necessarie ulteriori prove per confermare quanto detto dal ministro della salute francese.