L'Antitrust Europeo contro Apple: 'distorto il mercato musicale per favorire Apple Music'

Il commissario all'antitrust europeo, Margrethe Vestager, ha annunciato oggi di aver inviato ad Apple alcune "contestazioni formali" dopo un'indagine sul mercato del servizio di streaming musicale. Il colosso di Cupertino è accusato di aver distorto il settore per favorire Apple Music ai danni di Spotify ed altri competitor.

Nella fattispecie, l'Antitrust dell'UE evidenzia che Apple avrebbe abusato della sua posizione dominante tramite l'App Store. Nel documento viene evidenziato l'uso obbligatorio del meccanismo di acquisto in-app integrato nel negozio di applicazioni ed a cui devono sottostare tutti gli sviluppatori. Questo annuncio arriva a seguito della denuncia di Spotify di qualche anno fa.

"Gli app store giocano un ruolo centrale nell'economia digitale. Ora possiamo fare acquisti, accedere a notizie, musica o film tramite app anziché visitare siti Web. La nostra valutazione preliminare è che Apple è un gatekeeper per gli utenti di iPhone e iPad tramite l'App Store. Con Apple Music, Apple compete anche con i fornitori di streaming musicale. Impostando regole severe sull'App Store che svantaggiano i servizi di streaming musicale concorrente, Apple priva gli utenti di scelte più economiche e distorce la concorrenza" ha affermato Margrethe Vestager, che ha osservato come "la Commissione teme che gli utenti di Apple paghino prezzi molto più alti per i loro servizi di streaming musicale oppure gli venga impedito di acquistare alcuni servizi direttamente nelle loro app".

Da Apple non sono arrivate ancora risposte.