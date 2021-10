L'Antitrust Europeo punta i fari su Apple: nel mirino c'è l'NFC di iPhone

La Commissione Europea punta nuovamente i fari su Apple. Secondo quanto riportato da Reuters, infatti, l'Unione Europea potrebbe accusare Apple di comportamento anticoncorrenziale per alcune decisioni prese in merito ad Apple Pay.

La piattaforma di pagamento, infatti, è l'unica che può utilizzare il chip NFC presente sugli iPhone. Margrethe Vestager avrebbe intenzione di soffermarsi proprio su questo passaggio e starebbe indagando sulla questione dal Giugno dello scorso anno.

Nella fase iniziale del procedimento, la Commissione Europea si sarebbe soffermata non solo sull'uso dell'NFC per Apple Pay, ma anche sui termini e condizioni di utilizzo della piattaforma imposti ai negozianti, anche su siti web ed applicazioni. In un secondo momento, riferisce l'agenzia di stampa, l'indagine si sarebbe spostata solo sul chip NFC.

Una persona informata sulla questione e vicina alla Commissione avrebbe riferito che l'Autorità Europea Per La Concorrenza starebbe preparando una comunicazioni sugli addebiti e potrebbe accusare Apple di condotta anticoncorrenziale. L'ufficialità però dovrebbe arrivare non prima del prossimo anno: la Mela potrebbe ritrovarsi costretta a pagare una grossa multa e ad aprire all'utilizzo del chip NFC anche a società terze, che quindi potrebbero utilizzarlo.

Di recente, Apple si è scagliata contro il caricatore unico proposto dall'Europa. Sempre a riguardo di Apple Pay, di recente vi abbiamo spiegato come aggiungere il Green Pass ad Apple Wallet.