Antitrust italiano contro Samsung: avviata istruttoria per condotte ingannevoli

L’Antitrust Italiano ha annunciato questa mattina di aver avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Samsung, Opia e World Business per presunte condotte ingannevoli aggressive messe in campo nel nostro paese.

Nella fattispecie, i commissari spiegano che sotto la lente sono finite le promozioni che offrono la possibilità di cedere a prezzi vantaggiosi i vecchi smartphone in caso di acquisto di uno nuovo. L’Antitrust però evidenzia che “mancherebbe un’adeguata e chiara informazione tanto che il consumatore non sarebbe in grado di capire che si tratta di un articolato processo di vendita del prodotto usato e che quella indicata rappresenta solo una stima di massima”.

Durante l’istruttoria sarà anche valutato il modo in cui viene venduto il prodotto usato. Secondo l’Antitrust “il consumatore infatti non conosce il prezzo di cessione ed è un soggetto terzo, ovvero l’acquirente, che decide lo stato d’uso e il prezzo stesso”.

Nella giornata di ieri i funzionari dell’Antitrust hanno svolto delle ispezioni nelle sedi delle società interessate in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Qualche giorno fa l’Antitrust aveva anche puntato i fari contro Google ed effettuato delle ispezioni in collaborazione con la GdF.

Da parte di Samsung non sono arrivati commenti a riguardo, ed ovviamente vi aggiorneremo sull'evolversi della vicenda.