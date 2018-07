Antitrust multa Asus, Philips e altre aziende per irregolarità nei prezzi online

Giusto qualche giorno fa, la Commissione Europea ha inflitto a Google una sanzione dal valore record di 4,3 miliardi di euro. Oggi ne arriva un'altra milionaria ai danni di aziende come ASUS e Philips.

In particolare, l'Antitrust ha previsto una "multa totale" di ben 111 milioni di euro, suddivisa tra quattro produttori di elettronica. Secondo la Commissione Europea, essi avrebbero limitato le possibilità dei rivenditori in merito all'abbassamento dei prezzi, fissando dei costi predefiniti, cosa che costituisce una violazione delle leggi sulla concorrenza dell'Unione Europea.

Le aziende coinvolte sono Asus, Denon & Marantz, Philips e Pioneer. Come potete leggere in questo comunicato dell'Antitrust, esse avrebbero minacciato o sanzionato i rivenditori che non mantenevano il "prezzo consigliato". Inoltre, avrebbero usato sofisticati strumenti di monitoraggio per monitorare i prezzi di rivendita e contattare rapidamente i reseller nel caso ci fossero riduzioni.

"Il mercato del commercio online sta crescendo rapidamente e ora vale più di 500 miliardi di euro ogni anno in Europa. Oltre la metà degli europei ora acquista online. Grazie alle azioni intraprese da queste quattro società, milioni di consumatori europei hanno dovuto affrontare prezzi più elevati per elettrodomestici da cucina, asciugacapelli, computer portatili, cuffie e molti altri prodotti. Questo è illegale secondo le norme antitrust dell'UE", ha dichiarato il commissario Margrethe Vestager. "Le nostre decisioni oggi dimostrano che le regole di concorrenza dell'UE servono a proteggere i consumatori laddove le aziende ostacolano una maggiore concorrenza sui prezzi e una scelta migliore".

La maggior parte di questi reati si è verificata tra il 2011 e il 2015 e tutte e quattro le società hanno collaborato con l'UE, che ha ridotto le ammende del 40-50% a seconda del produttore. Tutti i dettagli sono disponibili nel succitato comunicato.