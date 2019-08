L'Antitrust multa Tim, Wind 3, Fastweb e Vodafone per le offerte della fibra

L'AGCM, nel bollettino pubblicato nella giornata di ieri, ha annunciato di aver sanzionato TIM, Wind Tre, Fastweb e Vodafone per l'utilizzo del termine "fibra" nelle offerte proposte dagli utenti.

Per quanto riguarda TIM, la sanzione riguarda l'utilizzo del termine "fibra" e di "claim volti a enfatizzare le massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità di navigazione (quali ad esempio “Fibra Ultraveloce”, “Fibra 1000 Mega”)". L'autorità ha anche vietato l'ulteriore diffusione della campagna promozionale e la società è stata multata complessivamente per 200.000 Euro.

A Wind Tre è stata notificata una sanzione amministrativa di 350 mila Euro per aver indicato fino al Gennaio 2019, in maniera poco chiara le caratteristiche relative all'offerta di connettività ad internet per la fibra ottica, i limiti geografici della copertura e le varie soluzioni di rete.

A Vodafone è stato imposto il pagamento di una multa da 200 mila Euro per aver evidenziato il termine "fibra" senza fornire ai clienti le informazioni sugli elementi che caratterizzavano l'offerta pubblicizzata. Come per gli altro operatori, anche agli inglesi è stato contestato di non aver dato il giusto peso all'Opzione Velocità che dopo il primo anno gratuito prevede il pagamento di 5 Euro.

Fastweb secondo i commissari avrebbe utilizzato il termine "fibra" con troppa leggerezza senza fornire informazioni precise sulle varie offerte e le infrastrutture locale. La campagna promozionale sulla trasparenza dell'operatore telefonico è stata citata nella delibera, che prevede il pagamento di una multa da 125 mila Euro.