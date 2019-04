L'Antitrust multa Vodafone, Wind e Fastweb: sanzione da 2,2 milioni di Euro

Multa complessiva per 2,2 milioni di Euro ai danni di Wind, Vodafone e Fastweb da parte dell'Antitrust Italiano. Alla base del provvedimento c'è la "discriminazione degli iban esteri come modalità di pagamento". L'annuncio è arrivato nella giornata di ieri, ed è senza dubbio singolare in quanto riguarda motivazioni nuove.

Vodafone e Wind sono state multate per 800 mila Euro, mentre a Fastweb è stata comminata una sanzione da 600 mila Euro.

Secondo quanto affermato dal provvedimento, gli operatori telefonici non avrebbero consentito ai clienti di pagare con conti correnti che includevano un codice IBAN estero, e permettevano di effettuare la domiciliazione bancaria solo su conti aperti in Italia.

Le tre compagnie, inoltre, avrebbero attuato le stesse limitazioni anche per l'addebito delle fatture, che non sarebbe possibile neanche sui conti aperti nei Paesi membri dell'Unione Europea. Secondo l'Antitrust si tratta di una violazione dell'articolo 9 del Regolamento Europeo sui servizi di pagamento, che prevede l'armonizzazione dei servizi in tutta Europa.

Nessuna sanzione invece per Telecom Italia, anch'essa finita sotto la lente dell'Antitrust ma non oggetto di alcuna sanzione in quanto i legali avrebbero garantito all'AGCOM che saranno messe in campo tutte le procedure necessarie per mettersi in regola entro giugno 2019. Entro 60 giorni comunque TIM dovrà informare l'Antitrust.