L'Antitrust Turco multa Google: addio alle Google Apps sugli smartphone Android

Gli smartphone Android venduti in Turchia non includeranno più le Google Apps, a seguito di una sentenza dell'Antitrust del paese. Il regolatore della nazione infatti ha multato Google per 93 milioni di lire (l'equivalente di circa 14 milioni di Euro) per non aver permesso agli utenti di scegliere il motore di ricerca.

La vicenda fonda le sue radici nella denuncia di Yandex. Le autorità locali inoltre hanno ritenuto insufficienti le pratiche adottate da Google per mettere in regola il sistema operativo, e per questo motivo hanno deliberato la pesante sanzione.

La società ora avrà sessanta giorni di tempo per presentare ricorso contro la sentenza, ma nel frattempo ha già provveduto ad informare i partner turchi che non sarà in grado di rilasciare nuove licenze.

I dispositivi attualmente in commercio non saranno interessati, e continueranno a funzionare regolarmente. I legali del motore di ricerca però hanno promesso battaglia e si appelleranno alla decisione: "abbiamo informato i nostri partner commerciali che non saremo in grado di lavorare con loro sui nuovi smartphone Android che saranno distribuiti in Turchia. I consumatori saranno in grado di acquistare i modelli di dispositivi esistenti e potranno utilizzarli regolarmente. Gli altri servizi di Google non saranno interessati" si legge in una dichiarazione di un portavoce.

Non si tratta di una prima assoluta per Google: lo scorso anno era stata la volta dell'Antitrust Europeo, che aveva multato il motore di ricerca per 5 miliardi di Dollari.