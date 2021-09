Quali antivirus saranno compatibili con Windows 11? Ecco la prima lista

Manca sempre meno al lancio di Windows 11 e con il passare del tempo emergono più dettagli sul nuovo sistema operativo di Microsoft. Un nuovo rapporto pubblicato in rete, nello specifico, si sofferma sulla lista degli antivirus compatibili con il nuovo OS.

Allo stato attuale, a seguito delle ricerche effettuate da AV-Comparatives, le versioni degli antivirus compatibili con Windows 11 sono le seguenti:

Avast Free Antivirus 21.7.2481

AVG Free Antivirus 21.8.3202

Avira Antivirus Pro 1.1.54.22911

Bitdefender Internet Security 25.0.26.89

ESET Internet Security 14.2.24.0

G Data Total Security 25.5.11.316

K7 Total Security 16.0.0556

Kaspersky Internet Security 21.3.10.391

Microsoft Defender Antivirus, as in Build 22454.1000 of Windows 11

Malwarebytes Premium 4.4.6

McAfee Total Protection 16.0

Norton LifeLock Norton 360 22.21.8.62

Panda Free Antivirus 21.00.00

Total AV Total Security 5.15.69

Total Defense Essential Antivirus 13.0.0.545

Trend Micro Internet Security 17.0.1181

VIPRE Advanced Security 11.0.6.22

La lista è stata stilata sulla base del controllo di compatibilità di AV-Comparatives che prevede il superamento di una serie di test tra cui:

Installazione pulita, senza richiedere conoscenze specialistiche o soluzioni alternative;

Attivazione della protezione in tempo reale, senza l'intervento degli utenti;

Integrazione con Windows Security;

Aggiornamento corretto delle firme per i malware, sia automatico che manuale;

Avvisi se la protezione in tempo reale è disabilitata e possibilità di riattivarla facilmente;

Prestazioni e rilevamento malware come le rispettive versioni per Windows 10;

Possibilità di intraprendere azioni appropriate quando vengono rilevati malware, assicurandosi che il sistema sia protetto;

Non avere bug evidenti o notifiche errate;

Disinstallazione pulita.

Ovviamente la lista in questione si riferisce al momento in cui stiamo scrivendo la notizie ed in cui è stato stilato il rapporto, e potrebbe anche essere soggetta a modifiche in futuro.

Di recente Microsoft ha confermato che gli aggiornamenti di Windows 11 saranno più leggeri. Sul possibile riscontro che avrà questo nuovo OS è ovviamente presto per parlarne, ma una recente ricerca condotta negli USA ha svelato che la maggior parte degli utenti non sa che sta per arrivare Windows 11.