L'antivirus Norton360 consentirà il mining di Ethereum tramite Norton Crypto

Norton ha annunciato il lancio di Norton Crypto, un nuovo strumento che permetterà ad oltre 13 milioni di utenti di estrarre criptovlaute in sicurezza attraverso Norton360. La prima fase prenderà il via oggi, giovedì 3 Giugno 2021, e riguarderà un gruppo di utenti selezionati che saranno invitati a partecipare al programma di mining di Ethereum.

Successivamente, però, Norton prevede anche di aprire il servizio di mining a tutti i 13 milioni di clienti attivi a livello mondiale. Nelle comunicazioni, la società ha anche sottolineato che questo nuovo servizio consente agli utenti di effettuare il mining senza disattivare l'antivirus, ovviamente.

Parlando con CNN Business, la software house anche spiegato che successivamente intende anche supportare il mining delle "migliori criptovalute, per permettere ai nostri utenti di ottenere la massima ricompensa per la loro capacità di calcolo". L'obiettivo primario, però, almeno in questa fase è di "aiutare i clienti ad effettuare il mining di Ethereum in modo sicuro".

Gli utenti che decideranno di prendere parte a questo programma riceveranno i loro guadagni in un portafoglio basato sul cloud di Norton: in questo modo saranno scongiurati i rischi di perdite di dati legati ai guasti dei dischi rigidi. Tutti i dettagli sono disponibili in un comunicato stampa pubblicato da Norton.