AnTuTu Benchmark, qual è il più alto punteggio mai fatto registrare? Oltre 1 milione?

AnTuTu Benchmark, nonostante tutte le "controversie" degli ultimi anni, al giorno d'oggi rappresenta ancora una delle principali piattaforme per approfondire le performance degli smartphone. In questo contesto, qualcuno potrebbe chiedersi qual è il punteggio più alto mai fatto registrare. Ebbene, si fa riferimento a oltre un milione di punti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e PhoneArena (tutto è partito dal social network cinese Weibo), in questi giorni che ci stanno portando verso la conclusione di novembre 2021 è trapelato online un presunto benchmark che sarebbe stato effettuato con un non meglio precisato smartphone montante il processore Snapdragon 8 Gen1. Per chi non lo sapesse, quest'ultimo non è ancora stato annunciato ufficialmente, in quanto l'apposito evento di Qualcomm si terrà il 30 novembre 2021.

Si fa dunque riferimento a indiscrezioni per il momento, visto che non c'è nulla di ufficiale. Nonostante questo, il presunto risultato emerso online sembra puntare al top per quel che riguarda la popolare piattaforma di benchmark AnTuTu. Nel caso il tutto venisse confermato, dunque, Snapdragon 8 Gen1 potrebbe raggiungere un "traguardo" per certi versi "storico", superando la soglia del milione di punti (come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, si fa riferimento a ben 1.035.020 punti).

In questo contesto, risulta quindi probabile che, per quanto possibile (visti i tempi non propriamente dei più rosei), i produttori facciano "a gara" per lanciare il primo dispositivo con il nuovo SoC (come già visto in passato). A tal proposito, i rumor lasciano intendere che i brand "in prima linea" siano Xiaomi (Xiaomi 12) e Motorola (Moto Edge 30 Ultra). L'annuncio dei primi dispositivi potrebbe avvenire a breve, ovvero entro fine 2021: staremo a vedere.

In ogni caso, ricordiamo che a quanto pare uno smartphone con SoC MediaTek Dimensity 2000 avrebbe già fatto registrare oltre un milione di punti su AnTuTu, pur piazzandosi leggermente sotto al risultato indicato per Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (nel caso del dispositivo MediaTek, si fa riferimento a 1.002.220 punti).