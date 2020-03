AnTuTu Benchmark scompare dal Play Store: le possibili motivazioni di Google

Nelle ultime ore, un dubbio sta attanagliando gli appassionati del mondo smartphone: perché AnTuTu Benchmark è scomparsa dal Play Store?. Avete capito bene: la popolare applicazione, scaricata milioni di volte, non è più presente sul negozio digitale di Google.

In particolare, stando a quanto riportato da Android Police e come potete vedere provando a collegarvi alla pagina ufficiale dell'applicazione, AnTuTu Benchmark non si riesce più a scaricare dal Play Store. La stessa sorte è toccata anche alle altre app AnTuTu, da AnTuTu Go ad AnTuTu 3D Bench. Insomma, la rimozione coinvolge tutto ciò che ruota attorno alla piattaforma di benchmark.

La scomparsa delle applicazioni ha lasciato di stucco molte persone, dato che è avvenuta senza troppi preavvisi. In realtà, chi segue quotidianamente il mercato dei dispositivi mobili è a conoscenza del fatto che recentemente una società chiamata Cheetah Mobile è stata accusata di violare le linee guida del Play Store. Ebbene, dovete sapere che, come affermato dalla fonte, il presidente di Beijing Antutu Technology Co. e il CEO di Cheetah Mobile sono la stessa persona.

Insomma, la rimozione di AnTuTu Benchmark dal Play Store potrebbe essere legata alla questione Cheetah Mobile, anche se al momento non abbiamo ulteriori informazioni. Nel frattempo, l'APK si può ancora scaricare dal sito ufficiale dell'applicazione. Come si evolverà la situazione? Staremo a vedere.