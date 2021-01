AnTuTu Benchmark: gli smartphone Android più prestanti di dicembre 2020

La piattaforma di benchmark AnTuTu ha pubblicato, come di consueto, la classifica mensile degli smartphone Android più prestanti. Sono coinvolti sia i flagship che i dispositivi di fascia media.

In particolare, come potete vedere sul portale ufficiale di AnTuTu e nelle immagini presenti in calce alla notizia, i 10 smartphone Android top di gamma più prestanti a dicembre 2020 sono quelli di seguito.

Huawei Mate 40 Pro (Kirin 9000, 8/256GB): 657784 punti; iQOO NEO3 (Qualcomm Snapdragon 865, 8/128GB): 646016 punti; ASUS ROG Phone 3 (Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 12/128GB): 630307 punti; OPPO Find X2 Pro (Qualcomm Snapdragon 865, 12/512GB): 610749 punti; Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 12/256GB): 604401 punti; OnePlus 8 Pro (Qualcomm Snapdragon 865, 12/256GB): 584057 punti; Xiaomi Mi 10T Pro 5G (Qualcomm Snapdragon 865, 8/256GB): 581233 punti; Black Shark 3 (Qualcomm Snapdragon 865, 8/128GB): 574438 punti; Samsung Galaxy S20 FE 5G (Qualcomm Snapdragon 865, 6/128GB): 574187 punti; POCO F2 Pro (Qualcomm Snapdragon 865, 6/128GB): 572474 punti.

Per quel che concerne, invece, i 10 smartphone Android medio gamma più prestanti, la classifica è quella presente qui sotto.

Honor 30 (Kirin 985, 8/128GB): 404970 punti; Huawei nova 7 (Kirin 985, 8/256GB): 402080 punti; Redmi 10X 5G (MediaTek Dimensity 820, 6/128GB): 394545 punti; Xiaomi Mi 10T Lite 5G (Qualcomm Snapdragon 750G, 6/128GB): 331796 punti; Redmi K30 5G (Qualcomm Snapdragon 765G, 6/128GB): 325915 punti; Xiaomi Mi 10 Lite 5G (Qualcomm Snapdragon 765G, 6/128GB): 323260 punti; Huawei nova 7i (Kirin 810, 6/128GB): 313322 punti; Realme 7 (MediaTek Helio G95, 8/128GB): 297910 punti; Redmi Note 8 Pro (MediaTek Helio G90T, 6/128GB): 292901 punti; Realme 6 (MediaTek Helio G90T, 4/128GB): 291109 punti.

Insomma, anche nel mese di dicembre 2020 i dispositivi Android si sono dati "battaglia" per conquistare le posizioni più alte della classifica. Per il resto, vi ricordiamo che il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 875 sembra aver raggiunto risultati importanti su AnTuTu. Quest'anno probabilmente ne vedremo delle belle.