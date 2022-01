AnTuTu: avete dubbi sulla batteria del vostro smartphone? Ora potete testarla

AnTuTu è uno dei benchmark per smartphone più amati dalla comunità, in particolare da quella Android. D'altro canto, i benchmark su AnTuTu e su altre piattaforme come GeekBench sono tra i punti forti del marketing di molti smartphone: per questo, AnTuTu sta cercando di diversificare la propria offerta di benchmark, introducendone sempre di nuovi.

Dopo essere stato quasi boicottato da Google a inizio 2020, il portale di benchmark ha iniziato a implementare feature e test per tutte le componenti degli smartphone, testandone non solo le performance generali, ma anche quelle della CPU, della GPU e della memoria singolarmente.

L'ultimo benchmark implementato da AnTuTu, disponibile con il più recente aggiornamento dell'applicazione per Android, riguarda invece la batteria, la velocità di ricarica e la temperatura dello smartphone. La decisione di introdurre questo nuovo test, con ogni probabilità, dipende dal fatto che la popolarità delle tecnologie per il fast-charging sta aumentando rapidamente, rendendo la batteria uno dei principali selling point di molti telefoni, soprattutto tra quelli cinesi.

Di contro, al momento pochissime piattaforme testano la velocità di ricarica degli smartphone, mentre molte di quelle che verificano i livelli di fast-charging e la capienza della batteria vengono utilizzate perlopiù dai professionisti e sono poco ergonomiche per il pubblico.

Con la versione 9.2.7 di AnTuTu, tuttavia, il testing della batteria degli smartphone Android è disponibile per tutti gli utenti, anche se il procedimento è piuttosto lento e macchinoso, poiché richiede una ricarica completa dal 30% al 100% della batteria del device, possibilmente utilizzando il caricabatterie di serie fornito dal produttore.

Insomma, non si tratta del test più semplice da eseguire, ma è comunque un'interessante possibilità offerta da AnTuTu: a proposito, sapete qual è il punteggio più alto mai registrato su AnTuTu?