AnTuTu Go, disponibile l'app per il benchmark degli smartphone meno prestanti

Dopo aver dato il via alla classifica degli smartphone medio gamma più potenti, la nota piattaforma di benchmark AnTuTu ha rilasciato una versione "Lite" della sua applicazione, in grado di misurare le performance dei dispositivi meno prestanti.

Infatti, girovagando sul Play Store di Google, ci siamo imbattuti per caso in AnTuTu Go, applicazione ufficiale che promette di eseguire un benchmark pensato principalmente per gli smartphone montanti Android Go, ovvero la versione più "leggera" del sistema operativo di Google. Quest'ultima è utilizzata principalmente da dispositivi low cost come Wiko Tommy3 (che attualmente si trova a circa 80 euro), Nokia 1 (che abbiamo provato all'MWC del 2018) e Xiaomi Redmi Go (che si può acquistare a meno di 100 euro online). Insomma, stiamo parlando di prodotti piuttosto economici.

Chiaramente, l'applicazione può essere utilizzata anche per mettere alla prova gli smartphone più datati, ma il focus di AnTuTu Go è rivolto ai dispositivi Android Go. Nella descrizione dell'applicazione sul Play Store si legge: "AnTuTu Go si basa sull'ultima versione di AnTuTu Benchmark. La differenza principale rispetto alla classica applicazione è da ricercarsi nelle scene 3D. AnTuTu Go rimuove infatti le scene 3D più 'pesanti' basate su Vulkan e OpenGL ES 3.2 e utilizza scene con tecnologia OpenGL 3.0 standard, in modo che i dispositivi Android Go e i vecchi smartphone possano far girare il benchmark senza problemi".

Molto strano il fatto che AnTutu non abbia pubblicizzato particolarmente l'applicazione: non abbiamo trovato essenzialmente nulla in merito, se non un semplice post su Twitter. Stando a quest'ultimo, sembra che l'applicazione sia stata rilasciata l'11 dicembre 2019, anche se in ben pochi sembrano essersi accorti del lancio.