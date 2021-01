AnTuTu e Master Lu, recap del 2020: smartphone Android più fluido e altro

Approdati nel 2021, è arrivato il momento anche per le principali piattaforme di benchmark di effettuare una sorta di "riassunto" di quanto accaduto lo scorso anno. Più precisamente, AnTuTu Benchmark e Master Lu hanno pubblicato delle informazioni interessanti.

Partendo dalla prima, sono state pubblicate delle analisi relative alle preferenze in termini di componentistica lato smartphone degli utenti della piattaforma, come si può vedere sul portale ufficiale di AnTuTu. In particolare, si fa riferimento alle specifiche più diffuse, per quel che riguarda il Q4 2020, in termini di dimensioni dello schermo (più diffusa: 6,5 pollici), risoluzione (2340 x 1080 pixel), produttore del processore (Qualcomm), numero di core (octa-core), RAM (6GB), memoria interna (128GB) e versione di Android (Android 10). Per maggiori dettagli, potete dare un'occhiata alla galleria di immagini presente in calce alla notizia.

Per quel che concerne invece la nota piattaforma di benchmark cinese Master Lu, stando anche a quanto riportato da Gizchina, quest'ultima ha stilato la classifica relativa agli "smartphone Android più fluidi del 2020". Al primo posto si è piazzato il tanto bramato Xiaomi Mi 10 Ultra. Completano il podio Redmi K30 Ultra e OPPO Find X2 Pro.

Insomma, le principali piattaforme di benchmark hanno rilasciato dei dati interessanti, che ci consentono di avere un quadro più completo in merito al mercato smartphone.