Anycubic annuncia le nuove stampanti 3D Kobra Go e Neo: ecco le differenze

Dopo lo straordinario successo della serie Kobra del 2022, culminato con la recensione della Anycubic Kobra Plus, torniamo a parlare del produttore asiatico per importanti novità sul fronte stampa FDM e, in particolare, parliamo di ben due nuovi innesti nella lineup Kobra.

Le nuove stampanti, attualmente in offerta in fase early bird sul sito ufficiale Anycubic rispettivamente a 189 e 249 euro, sono la Anycubic Kobra Go e la Anycubic Kobra Neo. Si tratta di due proposte interessanti, che si collocano a livello del modello standard in termini di volume di stampa ma che differiscono da quest'ultima in maniera sensibile.

La Kobra Go sarà il modello entry level propriamente detto, a partire da un prezzo estremamente accessibile. Non aspettatevi una qualità inferiore, poiché a renderla più appetibile in termini di budget saranno alcune caratteristiche squisitamente tecniche. Tanto per cominciare si tratta di un kit da assemblare e non preassemblato, quindi sarà necessario dedicarle giusto un po' di tempo in più come ai vecchi tempi. Inoltre, a bordo troviamo un sistema di estrusione di tipo Bowden. A renderla una proposta accattivante, d'altro canto, ci pensano il piatto magnetico flessibile con rivestimento PEI classico e il sistema di livellamento automatico proprietario LeviQ. L'area di stampa è pari a 25 x 22 x 22 cm.

La Kobra Neo, al contrario, arriva in kit preassemblato da cinque pezzi e ha un estrusore di tipo Direct Drive, vantaggio non da poco per gli appassionati di questo tipo di estrusione.

Novità assoluta, inoltre, sarà la presenza di un piatto magnetico flessibile con rivestimento PEI texturizzato, per performance di adesione ancora più elevate. Non manca, anche in questo caso, il sistema LeviQ, mentre l'area di stampa è la medesima del modello Go.

Ricordiamo che, al netto della gamma FDM Kobra, Anycubic ha recentemente lanciato anche una nuova serie di stampanti 3D per il segmento MSLA, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione della Anycubic Photon M3 Plus.