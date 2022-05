Anycubic, gigantesco teaser sulla nuova Kobra Plus: ecco le specifiche

Mentre i preorder per la Elegoo Saturn 8K sono partiti ufficialmente, anche Anycubic è più attiva che mai, soprattutto sui social, alzando ulteriormente la posta in palio con una nuova, misteriosa stampante FDM.

Al centro dei numerosi teaser del brand c'è la nuova Anycubic Kobra Plus, innesto della famiglia di stampanti a filamento del 2022 che andrà a collocarsi esattamente a metà strada tra la Kobra e la Kobra Max in termini di volume di stampa.

Secondo quanto rivelato da Anycubic, infatti, siamo di fronte a una stampante di formato medio-grande, con un piatto di stampa di 300 x 300 mm e con asse Z di 350 mm. Ad aggiungere valore al lotto, troviamo la tecnologia di livellamento automatico LeviQ per primi layer affidabili e una velocità di stampa superiore del 28% rispetto alla media delle stampanti 3D in commercio, stando sempre ai claim dell'azienda.

Stando all'ultimo post, infine, è possibile avere una visione d'insieme del prodotto, una cartesiana dal form factor tradizionale e strutturalmente molto più vicina alla Kobra Max che alla Kobra standard, con regolatore di cinghia sia sulla X che sulla Y, braccio per bobine laterale, display touchscreen e un piatto apparentemente rigido.

Il prezzo di listino, anch'esso già rivelato, è pari a 499 dollari, con un Early Bird non ancora rivelato del tutto: infatti, come potrete osservare nell'immagine, Anycubic parla di un'offerta di lancio di 3?9 dollari per le prime 2000 unità, con la decina che potremo scoprire nel corso dell'evento di lancio, che avverrà nella notte dell'8 giugno 2022.



Nel frattempo, ricordiamo che di recente abbiamo avuto modo di raccontarvi la nostra esperienza con una delle ultime proposte del brand nella nostra recensione della Anycubic Photon M3 Plus.