Anycubic, ecco la nuova M3 Premium: dettagli al massimo con schermo 8K

Dopo una lunga serie di teaser sulla Photon M3 Premium, Anycubic ha svelato il design della sua nuova stampante 3D a resina con tecnologia MSLA: ecco tutto ciò che bisogna sapere e quando partiranno le prevendite.

La stampante sarà in vendita a partire dal 1 novembre 2022 alle 8 di mattina, ora italiana, sul sito ufficiale dell'azienda, perlomeno per quel che riguarda le prevendite in formula early bird, vale a dire a prezzo promozionale per un periodo limitato.

La stampante partirà, in questa prima fase, da 619 dollari sullo store ufficiale, mentre il prezzo europeo non è ancora stato svelato.

La caratteristica più altisonante di questa stampante MSLA è sicuramente la presenza - finalmente - di un pannello 8K nella gamma di Anycubic.

Inoltre, come già anticipato dal produttore, la stampante sarà la prima a sfoggiare il nuovo sistema di diffusione della luce LightTurbo 2.0, con specchio concavo che dovrebbe garantire una maggiore uniformità rispetto al passato e un maggior numero di dettagli nelle zone più periferiche della stampa.

Il design non risulta troppo difforme da quanto già proposto con altre macchine dell'azienda, anche se non mancano alcuni dettagli di personalizzazione, come uno scalino verticale ai fianchi destro e sinistro.



Periodo particolarmente prolifico per Anycubic, che di recente ha annunciato anche nuovi innesti in campo FDM, con il lancio delle Anycubic Kobra Go e Neo. Per il resto, vi suggeriamo di sintonizzarvi sulla pagina Facebook del produttore per seguire il tradizionale live stream di presentazione: appuntamento il 2 novembre 2022 alle ore 15.