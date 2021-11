Anycubic, ecco le nuove stampanti 3D Photon Mono X 6K e Photon Mono 4K

La gamma Anycubic Photon Mono si espande con nuove soluzioni pensate per tutte le esigenze, ma ad alta risoluzione. Anche se ormai il profilo Facebook dell'azienda aveva dato l'ufficialità per Anycubic Photon Mono 6K, mancava ancora qualche tassello al puzzle.

Per l'esattezza, a sbarcare ufficialmente sul mercato saranno ben due soluzioni, entrambe pensate per ambienti desktop. Parliamo della Photon Mono X 6K e della Photon Mono 4K, più compatta ma comunque con predisposizione per una stampa a dettagli elevatissimi.

Anycubic Photon Mono X 6K

Dopo i numerosi teaser sulla Anycubic Photon Mono X 6K, finalmente possiamo scoprirne tutti i dettagli. Rispetto al modello ad alto volume della scorsa generazione, il display di stampa passa da 8,9 a 9,25 pollici, con risoluzione che diventa di 5760 x 3600 pixel, commercialmente "6K", mentre il rapporto di contrasto passa a 350:1. Questo considerevole incremento nei pixel porta la stampante a resina Mono X 6K a una risoluzione fino a 34 micron.

Il volume di stampa è di 24,5 x 19,7 x 12,2 cm, decisamente superiore alla media delle stampanti MSLA desktop in commercio. Quanto alla velocità di stampa, grazie al nuovo display si arriva all'incredibile tempistica di 8 cm all'ora sull'asse Z.

Anycubic Photon Mono 4K

In questo caso, il display scende a 6,23 pollici per una stampante più compatta, che mantiene però un'eccezionale risoluzione di 3840 x 2400 pixel, commercialmente "4K", fino a 35 micron con contrasto 400:1. Il volume di stampa, invece, è di 16,5 x 13,2 x 8 cm e la velocità fino a 5 cm all'ora, sempre sull'asse Z.

Quanto alla disponibilità, le nuove Photon Mono saranno preordinabili a partire dal 15 novembre 2021 sul sito ufficiale e arriveranno presto anche su Amazon. Il prezzo per il preorder della Mono X 6K è di 599 dollari anziché 659, mentre la Mono 4K è disponibile a 269 dollari in offerta lancio, con un prezzo di listino fissato a 289 dollari.