Anycubic, ottimi sconti sulla nuova Photon X2 e sulla DLP Ultra su Amazon

Il recente arrivo sul mercato della DLP 2 ha portato la prima generazione di stampanti 3D DLP di Anycubic a scendere leggermente di prezzo, ma le offerte proposte da Amazon in questi giorni per qualcuno potrebbero essere addirittura imperdibili.

Partiamo proprio dalla Photon DLP Ultra, con tecnologia proprietaria a lampada DLP sviluppata in partnership con Texas Instruments. Questa precisa e silenziosa stampante 3D a resina viene offerta a 589,99 euro di base, ma in questi giorni è possibile beneficiare di un coupon presente direttamente in pagina che consente di ottenere uno sconto di ben 90 euro. Il totale finale sarà, quindi, di 499,99 euro.

Tra le peculiarità troviamo proprio la tecnologia DLP a proiezione anziché un classico display LCD monocromatico, che permette di ottenere una stampa precisa e veloce pur con consumi decisamente ridotti rispetto a un modello tradizionale.

Le dimensioni di stampa sono di 102 x 57 x 165 mm.

Un altro modello particolarmente interessante è la nuova Photon Mono X2, ultracompatta di nuova generazione con display 4K+ da 9,1 pollici e compatibile out of the box con i principali slicer tra cui Chitubox e Lychee, oltre che con il tradizionale Photon Workshop.

In questo caso le dimensioni di stampa sono di 200 x 196 x 122 mm, a un prezzo di partenza di 629,99 euro. Il coupon in pagina consente di ottenere ben 130 euro di sconto, per un totale finale di 499,99 euro.