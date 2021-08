Anycubic Photon Ultra, ufficiale la prima stampante 3D DLP consumer

La stampa 3D si sta facendo sempre più intrigante, anche per quel che riguarda l'ambiente casalingo. Dopo avervi portato alla scoperta delle migliori stampanti 3D sotto i 200 euro, torniamo a trattare l'argomento per via di un annuncio di non poco conto. Infatti, Anycubic ha intenzione di lanciare la prima stampante 3D DLP a livello consumer.

Più precisamente, il noto brand ha svelato che il 14 settembre 2021 partirà una campagna Kickstarter per Anycubic Photon Ultra. Al momento in cui scriviamo è possibile registrarsi in anticipo per ottenere uno sconto del 33% ed eventualmente tentare la fortuna per vincere una delle 5 unità gratuite della stampante 3D. In ogni caso, il prezzo sarà di 399 dollari per le prime 100 persone che decideranno di puntare sul progetto. Successivamente, ci saranno 2000 unità disponibili a 499 dollari, mentre il prezzo finale, in caso di successo su Kickstarter, ammonterà a 599 dollari.

Per chi non lo sapesse, Anycubic sta puntando, in collaborazione con Texas Instruments, su una tecnologia pressoché "inesplorata" in ambito casalingo, dove le stampanti a produzione additiva FDM la fanno da padrone.

Qui si va oltre, dato che viene sfruttata la tecnologia DLP basata sulla resina. Certo, ricordiamo che a livello domestico si stanno iniziando a diffondere sempre di più anche le stampanti 3D SLA a resina, in linea generale in grado di fornire ottime soddisfazioni in termini di qualità, ma la differenza qui consiste nella fonte di luce. In questo caso, infatti, viene utilizzato un proiettore digitale, in modo da proiettare una singola immagine per ogni strato dell'oggetto 3D e polimerizzare tutti i punti allo stesso tempo.

Quali sono i principali punti di forza proposti dalla soluzione di Anycubic? Stampa ad alta precisione, maggiore durabilità e risparmio in termini di energia. Inoltre, si fa riferimento a una minore necessità di manutenzione. Per farla breve, il brand si aspetta di realizzare quella che definisce "la più precisa stampante 3D consumer al mondo", in grado di garantire una qualità "di livello industriale". La campagna Kickstarter sarà un successo? Staremo a vedere.