Anycubic si prepara al Black Friday: fino al 30% sulle nuove stampanti 3D

Anche le stampanti 3D rientrano tra i prodotti più cercati nel corso delle festività natalizie. Tra chi pensa di entrare in questo mondo per la prima volta, magari incuriosito dalle potenzialità di questi dispositivi, e chi invece è alla ricerca di upgrade.

In questo contesto, Anycubic non si è lasciata sfuggire l'occasione di lanciare una clamorosa ondata di offerte su tutto il catalogo di stampanti, filamenti e resine, sia sul sito ufficiale che su Amazon. Scopriamole nel dettaglio.

In particolare, nella selezione Black Friday Anycubic sul sito ufficiale del brand è possibile acquistare alcune delle stampanti più interessanti del catalogo, tra cui la Anycubic Mono X a 499 dollari con un risparmio di 90 dollari sul prezzo di listino. Tra i prodotti promozionati, segnaliamo anche una delle ultime novità. Solo pochi giorni fa, infatti, è stata annunciata la Anycubic Photon Mono 4K, attualmente in offerta a 269 dollari invece di 289.

Spostandoci invece su Amazon Italia, i prodotti in sconto fino al 36% sono:

Anycubic Photon Mono X - Resina, LCD UV 4K monocromatico a 599,99 euro invece di 699,99

- Resina, LCD UV 4K monocromatico a 599,99 euro invece di 699,99 Anycubic Photon Mono - Resina, LCD UV 2K monocromatico a 191,00 euro invece di 299,99

Anycubic Wash and Cure 2.0 - per LCD/DLP/SLA, serbatoio di lavaggio e UV Curing Box a 101,98 euro invece di 129,99

- per LCD/DLP/SLA, serbatoio di lavaggio e UV Curing Box a 101,98 euro invece di 129,99 Anycubic Resina per stampa a 405 nm - 500 grammi, più colorazioni a partire da 19,99 euro con il 20% di sconto e un 5% aggiuntivo sull'acquisto di due articoli

sull'acquisto di due articoli Anycubic Mega S con Estrusore Aggiornato - Stampante 3D FDM a filamento, con touchscreen e Bed con tecnologia Ultrabase, compatibile con TPU, PLA e ABS, a 199,99 euro invece di 259,99

In paricolare, risultano molto interessanti le combinazioni tra stampante a resina e Wash and Cure 2.0, il sistema di cura che permette di lavare e fissare le stampe effettuate a partire da resina liquida in pochi istanti e senza particolari problematiche.