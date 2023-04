Anycubic punta sulla velocità: tenetevi forte, arrivano le Kobra 2 FDM

Dopo aver annunciato la Anycubic Kobra Go e chiuso la prima generazione di stampanti 3D della serie Kobra con delle opzioni entry level a un prezzo interessante, Anycubic ha iniziato a scaldare i motori in vista del lancio delle nuove stampanti del 2023.

La macchina dei teaser è già partita da giorni e qualcosa sulla nuova generazione ormai la sappiamo.

Tanto per cominciare, il 2023 di Anycubic sarà caratterizzato dalla famiglia Kobra 2 per il segmento FDM, mentre lato resina si attende la nuova Photon Mono M5s.

Le parole d'ordine per le stampanti a filamento del 2023 sembra essere velocità, come un po' anche i competitor diretti hanno anticipato nel corso delle prime settimane dell'anno, non ultimo il recente reveal delle velocissime Creality K1.

In casa Anycubic, tuttavia, invece del formato cubico full-enclosure, siamo di fronte a una stampante cartesiana più tradizionale. Dai primi brevi video possiamo osservare la presenza di componenti in plastica pressofusa, tra cui i due tensionatori per le cinghie, il display TFT touch a colori e un corpo estrusore ridisegnato, con ventola frontale e doppio intake laterale per il raffreddamento della porzione estrusa, porta di comunicazione unica e piatto magnetico con rivestimento texturizzato color oro, come quanto osservato nella nostra recente recensione della Anycubic Kobra Go.

Chiudono per il momento le specifiche un sensore per il livellamento del primo strato e una domanda, con cui Anycubic si sta giocando molta della promozione di questo lancio, "how fast?", in attesa del lancio ufficiale, che dovrebbe avvenire il giorno 15 maggio 2023.