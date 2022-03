Anycubic rivoluziona le sue stampanti 3D con le nuove Photon M3, M3 Plus e Max

La lineup di stampanti 3D di Anycubic riceve il suo primo, fondamentale aggiornamento del 2022, con dispositivi dalle funzionalità inedite, nuovi materiali e accessori essenziali per migliorare l'esperienza a 360 gradi.

Il colossale cambio di rotta del produttore si avverte arriva sicuramente dalla nuova gamma Photon M3. Si tratta di un trio di stampanti 3D MSLA di nuova generazione, che si allontanano dalle Photon Mono e Mono X per via della presenza di importanti feature esclusive.

La piccola M3 è una stampante desktop con display monocromatico 4K da 7,6 pollici con rapporto di contrasto 400:1 e una matrice proprietaria chiamata Anycubic LightTurbo, che dovrebbe garantire una maggiore efficienza e uniformità nella distribuzione della fonte luminosa. Tra le differenze, rispetto alla Mono 4K troviamo sicuramente anche un design leggermente rimaneggiato e la presenza di un build plate texturizzato a scacchiera, che promette una maggiore adesione rispetto al passato. Il volume di stampa è di 180 x 163.9 x 102.4 mm, mentre il prezzo sul sito ufficiale parte da 299 dollari.

La M3 Plus è la soluzione mid-range. Equivalente "smart" della Photon Mono X 6K, questa stampante unisce un volume di stampa superiore alle funzionalità esclusive della serie, come l'inedito sistema di auto-feed, il supporto alla stampa da remoto con Anycubic Cloud e un nuovo display TFT, il tutto a partire da 699 dollari. Il volume di stampa è di 245 x 197 x 122 mm. Per saperne di più, potete dare un'occhiata anche alla nostra recensione della Photon M3 Plus.

Infine, troviamo la colossale Anycubic Photon M3 Max, disponibile a partire da 1.099 dollari. Con un display 7K da 13,6 pollici, la M3 Max offre un volume di stampa da 298 x 164 x 300 mm, pur conservando l'ottimo sistema di auto-feed e la tecnologia di matrice proprietaria dei modelli precedenti. Il rapporto di contrasto di 450:1 promette grandi cose in termini di definizione. Data l'elevata richiesta, per Europa e America le spedizioni potrebbero subire un ritardo di 20-30 giorni.

Tra i tantissimi annunci, Anycubic ha svelato finalmente la sua prima resina lavabile ad acqua Anycubic Water-Wash Resin+ e il suo primo filtro per l'aria da inserire all'interno della campana di stampa e ricaricabile tramite USB Type-C. Il suo nome è Anycubic AirPure ed è disponibile sul sito ufficiale a 25 dollari.



Se l'uscita delle nuove stampanti vi ha messo curiosità anche sulla passata generazione, ancora validissima, potrebbe tornarvi utile anche la nostra recensione della Anycubic Photon Mono X 6K.