Anycubic, scottanti teaser sulla stampante Photon M3 Premium 8K

Dopo l'annuncio di Anycubic Kobra Go e Neo, il produttore asiatico specializzato in stampanti 3D torna alla carica con una serie incredibile di teaser sulla sua prossima fatica lato MSLA, vale a dire una nuova proposta per il mercato delle stampanti 3D a resina.

Questo nuovo prodotto andrà a far parte di una famiglia che abbiamo imparato a conoscere molto bene, ovvero le nuove M3 di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione della Anycubic Photon M3 Plus.

Il modello a cui si fa riferimento nei più recenti post pubblicati dal brand è la Anycubic Photon M3 Premium, un modello che dovrebbe andare a proporre in medio formato una qualità di stampa superiore rispetto alle sorelle.

In particolare, il volume di stampa è pari a 6,7 litri, che dimensionalmente si traducono in un'area di stampa pari a 220 x 120 x 250 mm. A livello funzionale, invece, Anycubic ha scelto per questo modello uno schermo LCD monocromatico da 10 pollici con risoluzione 8K, che dovrebbe elevare ulteriormente la già ottima definizione delle stampe prodotte dalle stampanti della serie.

Il nuovo dispositivo, stando a queste informazioni, andrà a concorrere in casa proprio con la M3 Plus, che invece sfoggia un display da 9,25 pollici per 6K, quindi sostanzialmente siamo nella stessa categoria dimensionale ma non qualitativa, per quel che riguarda la risoluzione, per via di un display sì più grande ma anche molto più definito per la M3 Premium.

Inoltre, con la nuova macchina Anycubic lancerà la nuova tecnologia di proiezione LightTurbo 2.0, che promette una maggiore uniformità sul pannello grazie a uno specchio concavo per la proiezione della fonte luminosa. Questo artificio tecnico consente, almeno sulla carta, di ottenere un'uniformità di distribuzione luminosa superiore al 90%, con conseguente maggiore nitidezza su tutta la superficie di stampa. Insomma, sicuramente le premesse sono ottime, ma saranno le prove pratiche a dare una risposta definitiva.