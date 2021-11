Anycubic, è ufficiale: ecco la stampante 3D Photon Mono X 6K da 9 pollici

La gamma di stampanti 3D a resina Anycubic Photon Mono X si arricchisce con due nuove proposte. Le prime avvisaglie c'erano già state da qualche giorno, ma oggi arriva la conferma ufficiale con apertura dei preorder, per il momento soltanto negli USA, ma presto dovrebbero sbarcare anche in Europa.

Ricordiamo, infatti, il recente teaser della Anycubic Photon Mono X 6K, prontamente segnalato anche su queste pagine, ampiamente suggestivo ma ancora avvolto nel mistero, nonostante questa soluzione fosse già stata preannunciata nel secondo trimestre nel corso del TCT Asia 2021.

Sulla pagina ufficiale del prodotto, attualmente già del tutto esaurito, possiamo scoprirne i dettagli, a partire proprio dal display monocromatico da 9,25 pollici con risoluzione 6K. Il prezzo di listino, invece, è fissato per 659 dollari con early bird a 599 dollari. Ancora ignoto questo aspetto per il pubblico italiano ed europeo.

Dalla famiglia Photon Mono X, anche il modello 6K eredita la velocità di stampa, superiore ai modelli con display non monocromatici. Grazie a questa tecnologia, infatti, si è potuto abbattere il tempo di esposizione per ogni singolo livello di stampa, riducendo quindi il tempo complessivo per ogni centimetro di altezza.

Scorrendo tra i commenti sulla pagina Facebook dell'azienda, oltretutto, apprendiamo che la Mono X 6K migliora la tecnica di Antialiasing, principale neo dei modelli precedenti, sfruttando un nuovo algoritmo di Antialiasing in scala di grigi. Obiettivo che è stato possibile raggiungere con un corposo upgrade anche alla scheda logica della macchina.

Ricordiamo che Anycubic non è l'unico brand interessato a offrire una stampa migliore in termini di risoluzione. A tal proposito, di recente Phrozen ha svelato la Sonic Mini 8K, una stampante LCD in grado di offrire una precisione senza precedenti con un volume di stampa standard.