Anycubic, utenti segnalano uno strano hacking di stampa 3D con readme

Le falle di sicurezza rappresentano un argomento caldo per tutti i dispositivi, non solamente per il mondo degli smartphone Android. A ricordarcelo, ancora una volta, ci pensa una vicenda che sta riguardando le stampanti 3D del noto brand Anycubic.

A tal proposito, come fatto notare anche da portali come TechCrunch, a fine febbraio 2024 sono comparse sul Web, ad esempio su Reddit, alcune segnalazioni in merito alla comparsa a schermo, in questo contesto, di uno strano file chiamato "hacked_machine_readme.gcode". Sì, avete capito bene: si tratta proprio di un "readme" da leggere (meglio, in ogni caso, sempre evitare di aprire questi file, nonostante tutto).

Si fa riferimento a un file che sembrerebbe pensato per avvertire gli utenti di una falla di sicurezza che risulterebbe legata ai sistemi dell'azienda. Nel testo coinvolto, trasmesso alle stampanti 3D mediante quello che sarebbe in realtà un file in un formato legato alla stampa, si legge infatti che il servizio MQTT di Anycubic sarebbe al centro di una "vulnerabilità critica". Inoltre, il "readme" consiglia agli utenti di agire subito, ad esempio scollegando la stampante 3D da Internet, per "prevenire un potenziale sfruttamento".

Insomma, sembra che qualcuno stia mettendo in atto un hacking di stampa 3D che sembrerebbe "benevolo", se così si può definire, per cercare di evitare che effettivi malintenzionati possano sfruttare in modo più impattante una tale falla di sicurezza. Pensate che il file sarebbe stato inviato a ben 2,9 milioni di stampanti 3D, secondo le dichiarazioni di chi ha effettuato l'hacking. Nel frattempo, ai microfoni di TechCrunch, James Ouyang di Anycubic ha affermato che l'azienda sta investigando sulla situazione e che presto arriverà una comunicazione ufficiale in merito.