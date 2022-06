Anycubic, al via le vendite per la nuova Kobra Plus: promo per i primi 2000 pezzi

Dopo una lunga serie di teaser sulla Anycubic Kobra Plus, il produttore asiatico ha finalmente lanciato sul mercato la sua nuova stampante 3D FDM di medio formato, con volume di stampa da 300 x 300 z 350 mm.

Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di metterla alla prova in più contesti e abbiamo fatto il punto sui suoi punti di forza nella nostra recensione della Anycubic Kobra Plus, in cui abbiamo sottolineato, in particolare, come si tratti di un modello incredibilmente versatile e affidabile soprattutto in virtù del punto prezzo.

Infatti, oltre ad avere un volume di stampa generoso, nasconde tecnologie non trascurabili come un livellamento automatico proprietario, un display touchscreen, una scheda logica a 32-bit con driver TMC2209 ultra-silenziosi e una discreta velocità di stampa.

L'adesione al piano di stampa è eccellente, sia in virtù dell'ottimo bed leveling ottenibile con il sistema Anycubic LeviQ che per via di un piano in vetro borosilicato ad alta aderenza.

La nuova Kobra Plus è finalmente disponibile sul mercato a partire dalle ore 16 del 15 giugno 2022, a un prezzo di appena 399 dollari sul sito ufficiale di Anycubic per i primi 2000 pezzi in offerta early bird, per poi passare ai suoi definitivi 499 dollari, ovvero il prezzo consigliato dal produttore.