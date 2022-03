Questa anziana ne è convinta: 'Apple Watch mi ha salvato la vita'

Apple Watch è un dispositivo estremamente utile per tenere sotto controllo la salute di chi lo usa, tanto da diventare talvolta protagonista di casi clinici decisamente interessanti: per esempio, solo qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di una patologia tiroidea rilevata da Apple Watch con mesi di anticipo rispetto ai medici.

Oggi, invece, il portale SlashGear riporta la storia di Raylene Hackenwerth, una settantunenne di Saint Petersburg, in Florida: l'anziana, che possiede uno smartwatch di Cupertino e che vive da sola, ha detto che la sua vita è stata salvata dal proprio Apple Watch.

Il 3 marzo scorso, infatti, Hackenwerth è caduta mentre si trovava in casa da sola, battendo la testa e rimanendo per qualche tempo priva di conoscenza. Lo smartwatch della donna ha identificato la caduta grazie ai suoi sensori incorporati ed ha allertato immediatamente i soccorsi, i quali si sono subito occupati del trasporto della donna in ospedale.

Hackenwerth ha successivamente scoperto che la caduta è stata causata dalla crescita di alcune cellule tumorali nei propri polmoni ed ha iniziato una cura contro la malattia. La donna ha detto di considerarsi fortunata per avere al polso un Apple Watch al momento della caduta, che secondo lei ha "indirettamente" identificato la presenza della malattia, allertando anche i soccorsi per tempo dopo la sua caduta.

La donna ha poi spiegato di non ricordare come sia caduta, ovvero di non sapere se sia svenuta o se invece sia semplicemente scivolata sul pavimento della propria abitazione. Il figlio di Hackenwerth, Jason, ha comunicato di aver anche ricevuto, immediatamente dopo la caduta della madre, un avviso da parte del suo Apple Watch che comunicava l'avvenuto e che spiegava di aver già allertato i soccorsi.

In un'intervista rilasciata all'emittente WFTS, Hackenwerth ha spiegato che "Apple Watch mi ha salvato la vita. Se non fosse stato per la caduta e per la chiamata di Apple Watch, non sarei mai andata in ospedali e non avrei mai scoperto di avere un tumore. Magari sarebbe stato trovato solo più tardi, quando non ci sarebbe stato nulla da fare".