Gli anziani che fanno parte dei cori hanno funzioni cognitive maggiori

Così come riportato nella rivista PLOS ONE, i ricercatori sostengono che cantare in un coro potrebbe aiutare - tra le tante cose - a scongiurare il declino cognitivo nelle persone anziane. Gli altri benefici, inoltre, riguardano il funzionamento cognitivo, la socialità e il benessere di una persona.

È risaputo che gli hobby musicali, in particolare quelli legati al suonare uno strumento, possono generare una maggiore flessibilità cognitiva e aumentare le capacità cognitive. Con questa informazione in mente, un gruppo di ricercatori dell'Università di Helsinki ha condotto uno studio longitudinale incentrato sui benefici a lungo termine sulla cognizione e il benessere nelle persone anziane.

Hanno riunito 162 persone, di età superiore ai 60 anni, e hanno condotto alcuni test. Di queste, 106 persone si erano unite a un gruppo corale. I risultati mostrano che gli anziani che facevano parte di un coro avevano una migliore flessibilità verbale, rispetto a coloro che non avevano lo stesso hobby. Non solo: i cantanti hanno anche sperimentato una migliore salute generale e integrazione sociale rispetto agli altri.

Ovviamente, così come sottolineano gli esperti, potrebbero esserci altri fattori a contribuire. "È possibile che le persone che sono entrate a far parte di un coro abbiano trovato la motivazione per mantenersi in salute aderendo a uno stile di vita attivo e sano", afferma l'autrice principale dello studio Emmi Pentikäinen.