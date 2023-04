Anziani più svegli e presenti: ecco cosa devono bere i tuoi nonni

Sul noto magazine scientifico “Frontiers in Aging Neuroscience”, è stato pubblicato uno studio che avanza una teoria estremamente interessante: bere succo d’arancia potrebbe migliorare le funzioni cognitive degli anziani.

Gli esperti hanno sottoposto ad esame un gruppo di anziani di età compresa tra i 60 e gli 80 anni, ai quali è stato indicato di bere una certa quantità di succo di arancia ogni giorno, per un periodo di tre mesi. Terminata la fase di osservazione, gli scienziati hanno constatato un significativo miglioramento nel mantenere la concentrazione o nell’applicazione della memoria a breve termine.

Inoltre, il succo d’arancia è una fonte naturale di vitamina C, la quale è associata a un miglioramento delle funzioni cognitive e della memoria da molti studi scientifici. Va da sé che, per trarre vantaggi dall’assunzione regolare di siffatto estratto, bisogna seguire una dieta sana ed equilibrata.

E, se possiamo ancora darvi un consiglio, sarebbe opportuno acquistare e consumare sempre un succo d’arancia di qualità, senza zuccheri aggiuntivi, onde evitare un consumo eccessivo di calorie. Badate bene, però, a dare troppo peso al colore dell’estratto o del frutto su cui state lavorando, dato che le arance, in realtà, non sono di colore arancione (e non si chiamano così per il colore).