AOC, arrivano i nuovi monitor da gaming della serie AGON

AOC, nel corso di un evento tenuto nella giornata di ieri ha presentato la nuova gamma di monitor super veloci e pluripremiati per il gaming. Tra tutti spicca la nuova gamma AGON 3, caratterizzata dai monitor AG273QCG ed AG273QCX.

Progettati per i giocatori più irriducibili, i modelli AGON 3 mantengono le feature aggiuntive dei display AGON come la frequenza di aggiornamento di 165 Hz, un’elevata reattività di 1 ms, includendo anche le più recenti tecnologie come l’AMD FreeSync 2 HDR e un rinnovato elegante design, che nel caso dell’ AG273QCG, ha contribuito a renderlo vincitore del “Red Dot Design Award 2018”. Grazie a una frequenza d’aggiornamento davvero elevata, di 165 Hz (AG273QCG) e 144 Hz (AG273QCX), un tempo di risposta davvero veloce e tecnologie a frequenze di aggiornamento variabile, entrambi i monitor sono adatti per giochi veloci e fluidi.

Il pannello VA ha un rapporto di contrasto 3000:1 e la copertura del 90% della gamma DCI-P3 dà vita alle immagini con neri profondi e colori vibranti, offrendo ampi angoli di visione di 178 °/ 178 °.

Un’elevata reattività è garantita da un tempo di risposta di 1 ms, che si ottiene con una tecnica strobe. Gli speaker 2 x 5W sull’ AG273QCX sono anche DTS-compliant.

AOC AG273QCX e AG273QCG sono disponibili ai prezzi suggeriti rispettivamente di 699€ e 799€.

Al contempo, nel corso dell'evento è stato anche mostrato il nuovo schermo curvo da 35'' AOC AGON AG353UCG, che supporta una frequenza di aggiornamento di 200 Hz, MPRT da 1 ms, HDR G-Sync Nvidia e low input lag per un gioco fluido senza immagini sfocate e interruzioni. L'AG353UCG, grazie alla sua curvatura 1800R, assicura un ottimo livello di immersione nel gioco. La risoluzione nativa 3440 x 1440 UWQHD (21:9) unita alla luminosità di 1000 nits con VESA DisplayHDR 1000, contrasto a 1:1 e copertura DCI-P3 al 100% garantiscono immagini vivide e nitide per tutti quei giocatori che cercano una qualità dell'immagine eccezionale.

Per quest'ultimo però non è stato svelato il prezzo e la data di lancio, ma il produttore ha specificato che sarà disponibile nel corso del 2019.