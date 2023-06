AOC lancia AGON PRO AG276QZD: è il miglior monitor OLED per gli esport?

Nel mese di marzo, Philips e AOC hanno presentato i loro nuovi monitor per il 2023. Tra di essi spiccava indubbiamente l'AGON PRO AG276QZD di AOC, il top di gamma della linea AGON PRO di quest'anno. Finalmente, il nuovo monitor di AOC è in arrivo anche in Italia.

L'AGON PRO AG276QZD è un monitor da gaming con pannello OLED da 26,5" e con risoluzione QHD da 2.560 x 1.440 pixel. La specifica più interessante del prodotto, però, è il suo elevatissimo refresh rate, pari a 240 Hz, che si combina ad un tempo di risposta GtG di soli 0,03 ms per rendere l'AG276QZD uno dei monitor perfetti per gli esports e i giocatori professionisti.

Inoltre, la tecnologia OLED del pannello fornisce colori nitidi e un rapporto di contrasto elevato, che si uniscono ad un'ampia gamma di colori garantita dalla profondità di colore a 10-bit e dalla copertura DCI-P3 98,5 del monitor. Infine, il design dell'AGON PRO AG276QZD si caratterizza per una finitura nera e grigia e per degli inserti asimmetrici, che sono valsi al dispositivo il Red Dot Design Award 2022.

Non solo: AOC, ormai giunta alla sesta generazione di monitor AGON, ha pensato il suo AG276QZD per essere utilizzato ai LAN Party e ai tornei, grazie ad un meccanismo di sgancio rapido e ad una maniglia che ne semplifica il trasporto. In più, il dispositivo è dotato di un lucchetto Kessington che ne garantisce la massima sicurezza. Integrato nel monitor, poi, abbiamo un Hub USB 3.2 a due porte, perfetto per collegare mouse e tastiera al PC senza creare ingombro con i cavi sulla scrivania.

L'AGON PRO AG276QZD sarà disponibile nel corso del mese di giugno, con un prezzo di listino di 999 Euro.