AOC: ecco i nuovi monitor AGON PRO, con risoluzione 4K e refresh rate fino 240 Hz

Dopo aver annunciato i nuovi monitori della serie AGON, AOC ha annunciato anche delle novità nella serie AGON PRO, composta da display pensati per il gaming ad alte prestazioni e per gli esport. In particolare, AOC ha annunciato i monitor AG274QXM, AG274UXP e AG274QG, tutti con un pannello da 27" e una risoluzione 4K o QHD.

Il monitor AG274QXM è un dispositivo con risoluzione QHD che sfrutta la tecnologia di retroilluminazione Mini LED e la feature Shadow Shield, la quale riduce i riflessi della luce solare e artificiale. Il pannello IPS supporta poi la tecnologia DisplayHDR 1000, che garantisce un'elevata uniformità luminosa riducendo al contempo lo spessore dei bordi laterali del dispositivo. Il refresh rate del monitor è di 170 Hz e la latenza è di 1 ms. Infine, il prodotto è anche compatibile con il G-SYNC e sarà disponibile dalla fine di ottobre al prezzo di 1049 Euro.

Il monitor AG274UXP possiede invece un pannello Nano IPS con risoluzione 4K e una densità di pixel pari a 163 ppi. Il refresh rate si ferma a 144 Hz, leggermente meno del display precedente, ma la latenza si mantiene a 1 ms. È supportata anche la tecnologia Display HDR 600, che migliora i colori dello schermo anche in caso di alta illuminazione, mentre il monitor ha un design senza cornice su quattro lati ed è fornito di Shadow Shield. Anche questo prodotto è compatibile con il G-SYNC e con la risoluzione 4K di output di Playstation 5 e Xbox Series X. Il monitor sarà disponibile da febbraio 2022 a 999 Euro.

Infine, il monitor AG274QG è pensato per gli esport, fornendo un refresh rate di ben 240 Hz e una risoluzione QHD. La latenza, anche in questo caso, è fissa a 1 ms e può essere misurata con il tool preinstallato NVIDIA Reflex Analyzer. Il display supporta la tecnologia Display HDR 600 ed ha ottenuto la certificazione NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, che indica l'impiego di un processore interno che riduce la latenza e garantisce un HDR realistico. La commercializzazione del dispositivo inizierà a febbraio 2022, ad un prezzo consigliato di 999 Euro.



Se volete dare un'occhiata ad altri monitor da gaming AOC, lo scorso giungo l'azienda ha annunciato il monitor da gaming 4K U28G2XU.