AOC presenta il nuovo monitor da gaming AGON che elimina l'effetto ghosting

Poche settimane fa, AOC ha annunciato i nuovi monitor AGON PRO da gaming, ovvero i display AG274QXM, AG274UXP e AG274QG, realizzati pensando ai videogiocatori ed agli esport. Oggi, invece, l'azienda ha presentato un altro nuovo schermo, l'AOC AGON Q27G2S/EU, anch'esso ideato per il gaming ad alte prestazioni.

AOC GAMING AGON Q27G2S/EU è un monitor da gaming descritto dall'azienda come "perfetto per gli amanti dell'avventura": il device è infatti mirato al pubblico dei videogiocatori e vanta un pannello IPS a 10 bit da 27" e con risoluzione QHD (2560x1440p). Anche la frequenza di refresh dello schermo è molto elevata, e arriva a 165 Hz, perfetti per il gaming e per gli esport.



La densità di pixel del monitor è pari a 109 ppi, mentre il pannello può produrre ben 1,07 miliardi di colori, evitando così ogni problema di color banding. Tra le funzioni integrate nel dispositivo, inoltre, si annovera la feature MBR, o Motion-Blur Reduction, che annulla i tempi di ghosting e garantisce una latenza di 1 ms. In più, AOC GAMING AGON Q27G2S/EU supporta il G-SYNC e l'Adaptive-Sync.



Il design del monitor è senza bordi su tre lati ed ha un supporto ergonomico che permette di regolarne altezza, inclinazione e rotazione. Infine, il pannello si presta alla configurazione multi-monitor e può essere collegato a più sorgenti di immagini in contemporanea. AOC ha confermato che GAMING AGON Q27G2S/EU sarà messo in vendita entro la fine di novembre ad un prezzo consigliato di 349 Euro.



Poche settimane fa, AOC ha annunciato anche altri dispositivi della serie AGON, come i monitor da gaming AG324UX, in 4K, e AG274FZ, in Full-HD.