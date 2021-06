AOC presenta il nuovo monitor da gaming U28G2XU: 4K e altissima fluidità

AOC ha annunciato nella giornata di oggi il lancio del nuovo monitor da gaming U28G2XU, pensato dalla società per unire le migliori tecnologie disponibili in un unico prodotto ad alte prestazioni. Parte della linea G2, giungerà sul mercato a partire da agosto 2021. Ma vediamo le specifiche tecniche nel dettaglio.

Il monitor U28G2XU avrà uno schermo IPS da 28 pollici con risoluzione Ultra HD 4K crystal-clear, refresh rate da 144Hz e tempo di risposta pari a 1 millisecondo. La tecnologia IPS garantisce un angolo di visione da 178/178°, per una gamma di colori estremamente vasta grazie alla copertura del 98.8% DCI-P3; la luminosità è di 370 nit e il contrasto pari a 1000:1. Non manca, inoltre, la certificazione VESA DisplayHDR 400.

Lato design si notano molteplici dettagli rossi e uno schermo privo di bordi su tre lati, mentre lato funzionalità si segnalano due connettori DisplayPort 1.4, due connettori HDMI 2.0 per supportare il 4K a 60Hz, quattro connettori integrati USB 3.2 per connettere tutte le periferiche necessarie, 2 speaker da 3W e connettore per cuffie. Non manca pure la modalità Picture-by-Picture per affiancare due diverse sorgenti di immagine nello stesso momento sullo schermo, assieme a ben 6 modalità di gioco con strumenti come Dial Point, Came Colour e Shadow Control per ottenere sempre il massimo dall’esperienza gaming, che può durare anche fino notte fonda grazie alla modalità LowBlue Light per ridurre le luci blu potenzialmente dannose e la tecnologia FlickerFree per eliminare la retroilluminazione. La base poi può essere regolata in altezza (130mm) e ha sia un ampio tilt (-5/21.5°) che un ampio swivel (-32/32°).

La disponibilità partirà da agosto 2021 e il prezzo consigliato è pari a 739 Euro. Per ogni maggiore informazioni basta recarsi sul sito ufficiale AOC.